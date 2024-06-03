Готовность нового лицея в омских Кузьминках составляет около 70%

Новый химико-технологический лицей на 1122 места в Кузьминках готов на 66%. Открыть образовательное учреждение планируют в сентябре.
Сейчас в корпусах начальной и средней школы идут отделочные работы. В здании строители установили лифты. На следующей неделе они приступят к монтажу интерактивных досок в классах. На территории лицея продолжаются работы по благоустройству. Рабочие укладывают разноцветную плитку, а вскоре засеют газон.
Напомним, лицей в Кузьминках строит инвестор ООО «Наша школа» (дочерняя компания застройщика ООО «Сибградстрой Инвест») в рамках государственно-частного партнерства. Это первый такой проект в регионе.