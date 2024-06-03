Готовность нового лицея в омских Кузьминках составляет около 70%

Сейчас в корпусах начальной и средней школы идут отделочные работы. В здании строители установили лифты. На следующей неделе они приступят к монтажу интерактивных досок в классах. На территории лицея продолжаются работы по благоустройству. Рабочие укладывают разноцветную плитку, а вскоре засеют газон.