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Готовность нового лицея в омских Кузьминках составляет около 70%

Школу планируют открыть уже в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

Новый химико-технологический лицей на 1122 места в Кузьминках готов на 66%. Открыть образовательное учреждение планируют в сентябре.

Сейчас в корпусах начальной и средней школы идут отделочные работы. В здании строители установили лифты. На следующей неделе они приступят к монтажу интерактивных досок в классах. На территории лицея продолжаются работы по благоустройству. Рабочие укладывают разноцветную плитку, а вскоре засеют газон.

Напомним, лицей в Кузьминках строит инвестор ООО «Наша школа» (дочерняя компания застройщика ООО «Сибградстрой Инвест») в рамках государственно-частного партнерства. Это первый такой проект в регионе.

строительство