Из-за общегородского крестного хода в центре Красноярска частично закроют движение транспорта

«Приглашаем всех помолиться за город и за нашу Страну! Пойдем вместе со списком иконы Преображения Господня, которая считается покровительницей Красноярска. А на Стрелке можно будет посмотреть на строящийся храм, изучить историю города, ознакомившись с исторической экспозицией храма (на заборе) и пожертвовать на строительство».