Из-за общегородского крестного хода в центре Красноярска частично закроют движение транспорта

Участники пройдут 4 км — от часовни великомученицы Параскевы Пятницы (ул. Степана Разина, 51) до поклонного креста на Стрелке.
Шествие начнется в 12 часов. Присоединиться к нему могут все желающие, рассказал заведующий канцелярией Красноярской епархии Николай Ши-Кэ-Мин:
«Приглашаем всех помолиться за город и за нашу Страну! Пойдем вместе со списком иконы Преображения Господня, которая считается покровительницей Красноярска. А на Стрелке можно будет посмотреть на строящийся храм, изучить историю города, ознакомившись с исторической экспозицией храма (на заборе) и пожертвовать на строительство».
В мэрии сообщили, что в период подготовки и проведения крестного хода будет прекращено движение автотранспорта на следующих участках:
- по ул. Степана Разина от парка «Покровский» до ул. Шахтеров с 10 до 14 часов;
- по ул. Шахтеров от Авиационной до Игарской за 30 минут до начала прохождения колонны;
- по ул. Игарская от пересечения с кольцом Брянская — Сурикова до ул. Шахтеров за 30 минут до начала прохождения колонны;
- по ул. Краснодонцев, Олега Кошевого, Герцена, Писарева, Чернышевского, Заречная, Фурманова, Желябова, Сосновского, Линейная, Загородная, Енисейская, проезду вдоль домов № 8, № 12 по ул. Зои Космодемьянской на пересечении с ул. Степана Разина с 10 до 14 часов;
- по ул. Диксона, Дудинская на пересечении с ул. Шахтеров за 30 минут до начала прохождения колонны;
- по ул. Андрея Дубенского от пересечения с ул. Соревнования до ул. Игарская с 10 до 14;
- на проезде вдоль здания № 20 по ул. Качинская с 10 до 14 часов;
- на проезде от перекрестка ул. Соревнования — ул. Андрея Дубенского до Игарской с 10 до до 14 часов;
- на проезде от ул. Качинская в районе здания № 20 до пересечения с ул. Андрея Дубенского с 10 до 15 часов;
- на съезде с ул. Карла Маркса на набережную Енисея в районе Вантового моста с 10 до 15 часов;
- по ул. Конституции СССР от здания Арбитражного суда до дома № 7 по ул. Конституции с 10 до 16 часов;
- на площади возле здания Дворца пионеров с 10 до 16 часов;
- на проезде от ул. Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея с 10 до 16 часов;
- на съезде с ул. Карла Маркса на набережную Енисея в районе Музейного центра «Площадь Мира» с 8 до 16 часов.
Кроме того, на всех перечисленных участках с 18 часов 8 июня до 16 часов 9 июня будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.
Напомним, 396-летия Красноярска, будет отмечаться с 7 по 9 июня.