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В Новосибирске продают книгу умершей актрисы Анастасии Заворотнюк

Большую кулинарную книгу от Анастасии Заворотнюк выставили на продажу в Новосибирске.

Источник: Авито

На сайте Авито разместили объявление о продаже кулинарной книги от актрисы Анастасии Заворотнюк.

Книга с рецептами разделена на несколько секций и сделана в стиле знаменитого сериала «Моя прекрасная няня», который принес актрисе большую известность и любовь со стороны зрителей.

«Прекрасное качество, яркие рецепты. Вкусно и полезно! Прекрасный подарок! Возможна отправка Почтой», — коротко описал свой товар продавец Авито.

Стоимость кулинарной книги весьма приемлема — всего 340 рублей.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 мая 2024 года стало известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 2019 года лечилась от рака.

литература