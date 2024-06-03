Городской Сабантуй в Челябинске 8 июня 2024: чем заняться в парке Гагарина на выходных, программа мероприятий

Считается, что Сабантуй — «праздник труда» и «праздник плуга». Он символизирует окончание весенних полевых работ и национальное единство народов, проживающих на Южном Урале. Традиционно его празднуют в каждом районе, а позже проходит областной Сабантуй. Рассказываем, какая программа запланирована на Сабантуе в Челябинске, и чем можно заняться 8 июня в парке Гагарина.