Городской Сабантуй в Челябинске 8 июня 2024: чем заняться в парке Гагарина на выходных, программа мероприятий

Считается, что Сабантуй — «праздник труда» и «праздник плуга». Он символизирует окончание весенних полевых работ и национальное единство народов, проживающих на Южном Урале. Традиционно его празднуют в каждом районе, а позже проходит областной Сабантуй. Рассказываем, какая программа запланирована на Сабантуе в Челябинске, и чем можно заняться 8 июня в парке Гагарина.
Празднование сабантуя пройдет на нескольких площадках парка. Начало в 12:00. В этот день парк наполнится атмосферой национальных традиций татарского и башкирского народов Южного Урала: везде установят юрты и подворья, развернется выставка предметов национального быта. Любители спортивных соревнований смогут увидеть, как борцы состязаются в традиционном виде борьбы тюркских народов — куреш.
На главной сцене парка Гагарина будут петь и танцевать коллективы Челябинской области, Башкортостана и Татарстана.
С 12:00 начнутся мастер-классы. Гости праздника могут научиться подписывать открытки, мастерить тюбетейки и татарские броши. В 13:30 посетителей начнут учить делать юрты и тамбурную вышивку. В 14:00 на летней эстраде вас научат стрелять из лука. А в 15:00 проведут мастер-класс по изготовлению традиционных украшений.
Отметим, областной Сабантуй пройдет 15 июня в деревне Норкино Аргаяшского района.