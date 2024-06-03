В Правобережном округе Иркутска прошла акция «Заборник»

Работы выполняли 40 человек — сотрудники комитета по управлению Правобережным округом администрации города, специалисты МУП ТЭСИ, ООО «Ирквипстрой» и студенты Иркутского энергетического колледжа при поддержке торгово-строительной компании ТОН-М.
«Заборы являются важным элементом благоустройства. От их состояния зависит общий облик областного центра. Такие акции проводятся уже третий год. Но если раньше это были разовые события, то в этом году поставлена задача проводить мероприятия регулярно. Специалисты выполняют обследование таких объектов, составляют план первоочередных работ по обновлению ограждений», — прокомментировала глава округа Елена Торохова.
Акция стартовала в середине мая. Инициатором ее проведения на постоянной основе выступил вице-мэр Иркутска Андрей Южаков. Планируется, что в ней будут участвовать собственники таких объектов, управляющие организации, общественные объединения, волонтеры. Основная цель — приведение ограждений в нормативное состояние, сообщает пресс-служба мэрии.
Более подробную информацию по вопросам участия и оказания спонсорской помощи можно получить в комитетах по управлению городскими округами: Октябрьский — 52−02−48; Правобережный — 52−02−07; Ленинский — 52−04−12; Свердловский — 52−03−51.
Напомним, что наряду с такими мероприятиями в Иркутске ежегодно проводят акцию «Фасадник», в ходе которой ремонтируют, моют и красят наружные стены деревянных домов в разных районах города.