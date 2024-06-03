В Правобережном округе Иркутска прошла акция «Заборник»

«Заборы являются важным элементом благоустройства. От их состояния зависит общий облик областного центра. Такие акции проводятся уже третий год. Но если раньше это были разовые события, то в этом году поставлена задача проводить мероприятия регулярно. Специалисты выполняют обследование таких объектов, составляют план первоочередных работ по обновлению ограждений», — прокомментировала глава округа Елена Торохова.