Более 830 детей работников Новой Горной УК отдохнут в загородных лагерях

В этом году в корпусах «Светлячка» провели косметический ремонт комнат, коридоров и столовой, капитальный ремонт санузлов, обновили мебель. В 2023 году большое внимание было уделено территории лагеря. Там установили две современные детские площадки и большую сцену, разместили новые уличные тренажеры, оборудовали безопасным резиновым покрытием баскетбольную площадку. В шатре для мероприятий установили окна и заменили покрытие пола. Построили модульное здание для педагических планерок и работы с документами.