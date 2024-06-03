Более 830 детей работников Новой Горной УК отдохнут в загородных лагерях

Стартовала летняя оздоровительная кампания для детей работников Новой Горной Управляющей Компании.
Направления детского отдыха разные по тематике. Оздоровительные лагеря находятся в Кузбассе и Республике Алтай. В их числе и детский оздоровительный лагерь «Светлячок» в районе Междуреченска, который входит в комплекс «Фантазия» АО «Междуречье» Новой Горной УК.
В этом году в корпусах «Светлячка» провели косметический ремонт комнат, коридоров и столовой, капитальный ремонт санузлов, обновили мебель. В 2023 году большое внимание было уделено территории лагеря. Там установили две современные детские площадки и большую сцену, разместили новые уличные тренажеры, оборудовали безопасным резиновым покрытием баскетбольную площадку. В шатре для мероприятий установили окна и заменили покрытие пола. Построили модульное здание для педагических планерок и работы с документами.
90% стоимости путевки сотрудникам оплачивают предприятия. С июня по август в обновленном детском оздоровительном лагере «Светлячок» пройдет 5 летних смен.
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