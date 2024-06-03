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В части Свердловского округа Иркутска отключат холодную воду

Иркутск, НИА-Байкал — С 22:00 6 июня до 12:00 8 июня будет отключено холодное водоснабжение в жилых домах и административных зданиях в части Свердловского района: на улицах Майская, Старо-Кузьмихинская, Ново-Кузьмихинская, Гаражная, в переулке 1-й Кузьмихинский, а также на территории бывшего завода ЖБИ.

Источник: Reuters

Отключение связано с производством планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации для подготовки городского коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду, сообщает пресс-служба администрации города.

Подробный список адресов размещен на официальном сайте МУП «Водоканал» Иркутска: www.irkvkx.ru/otklyuchenie-v-sverdlovskom-iyun-2024.

Граждан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее запастись водой. Подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам.

ЖКХ