В части Свердловского округа Иркутска отключат холодную воду

Отключение связано с производством планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации для подготовки городского коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду, сообщает пресс-служба администрации города.
Подробный список адресов размещен на официальном сайте МУП «Водоканал» Иркутска: www.irkvkx.ru/otklyuchenie-v-sverdlovskom-iyun-2024.
Граждан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее запастись водой. Подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам.