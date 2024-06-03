В части Свердловского округа Иркутска отключат холодную воду

Иркутск, НИА-Байкал — С 22:00 6 июня до 12:00 8 июня будет отключено холодное водоснабжение в жилых домах и административных зданиях в части Свердловского района: на улицах Майская, Старо-Кузьмихинская, Ново-Кузьмихинская, Гаражная, в переулке 1-й Кузьмихинский, а также на территории бывшего завода ЖБИ.