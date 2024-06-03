Детский отдых: топ оздоровительных лагерей и стоимость путевки

Лето для школьников — это время, когда можно напрочь забыть об уроках и домашних заданиях и насладиться приключениями. Однако вряд ли этим свободным от школы временем можно будет насладиться сполна, сидя в городе.
Если вариант отправить ребенка в деревню к бабушке и дедушке для вас недоступен, а организовать запоминающееся лето своему школьнику очень хочется, детский оздоровительный лагерь с этой задачей отлично справится. Тем более, что лагеря предлагают не только богатую программу развлечений и активностей, но и возможность укрепить иммунитет.
К тому же выбор в Беларуси очень большой: в каждой области функционируют сразу по несколько лагерей и оздоровительных учреждений для детей. Какие из них считаются самыми популярными и сколько стоит отправить туда ребенка — в материале Sputnik.
Топ-5 лагерей и их стоимость
Среди самых популярных и известных в Беларуси детских лагерей с самыми положительными отзывами от родителей — НДЦ «Зубренок» на берегу озера Нарочь, лагерь «Журавушка» в Солигорском районе, два лагеря под Витебском «Лесная поляна» «Витебскоблавтотранса» и «Чайка» ОАО «Витебский завод радиодеталей “Монолит”, а также “Лесной огонек” “Горремавтодора”, который расположен совсем недалеко от белорусской столицы.
Что касается количества смен, то в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» этим летом их будет пять:
- первая смена — с 27 (28) мая по 13 (14) июня,
- вторая — с 15 (16) июня по 2 (3) июля,
- третья — 4 (5) июля по 21 (22) июля,
- четвертая — с 23 (24) июля по 9 (10) августа,
- пятая — с 11 (12) по 28 (29) августа.
Таким образом получается, что в этом лагере смена до сих пор составляет 18 дней, несмотря на то, что главой государства был подписан указ, согласно которому, продолжительность смены с 18 дней сократили до 15-ти.
Как пояснил ранее вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, из сэкономленных дней во многих оздоровительных лагерях планируют организовать шестую смену.
Стоимость 18-дневной путевки на одну смену в этом лагере для детей 6−10 лет составляет 1830,60 белорусских рубля, для детей 11−13 лет — 1845 рублей и 1852,20 для подростков 14−17 лет. Стоит отметить, что это путевка за полную стоимость, то есть без дотации государства.
Вместе с тем на сайте оздоровительного центра написано, что в настоящий момент ни на одну из пяти смен нет свободных мест, а заявления на оздоровление ребенка принимаются только в лист ожидания. Прием заявлений на бронирование путевки в этот лагерь начался с 3 января.
В оздоровительном лагере «Журавушка» смен будет только четыре:
- первая — с 5 по 19 июня,
- вторая — с 24 июня по 8 июля,
- третья — с 12 июля по 26 июля,
- четвертая — с 30 июля по 13 августа.
То есть в этом лагере смена будет соответствовать новым нормам и продлится 15 дней.
Что касается стоимости путевки, то с учетом дотации государства родителям надо будет заплатить всего лишь 200 рублей за отдых ребенка 6−10 лет, 213 рублей — за ребенка постарше (11−13 лет) и 218 рублей за подростка 14−17 лет.
Полная стоимость путевки выглядит следующим образом: 448 рублей за детей 6−10 лет, 461 рублей — 11−13 лет и 466 — 14−17 лет.
Прием заявок на организацию летнего отдыха на базе этого оздоровительного лагеря в Солигорском районе стартовал 11 марта.
Отдохнуть под Витебском в оздоровительном лагере «Лесная поляна» ОАО «Витебскоблавтотранс» также можно в четыре смены:
- первая — с 4 по 21 июня,
- вторая — с 25 июня по 12 июля,
- третья — с 16 июля по 2 августа,
- четвертая — с 6 по 23 августа.
Полная стоимость путевки на 18 дней составляет 668 рублей из них 248 рублей — дотация государства. Но оздоровиться там могут дети от 7 до 14 лет включительно.
Прием заявок также стартовал достаточно рано — с 3 января, а до 24 мая на территории лагеря велись подготовительные работы к старту нового оздоровительного сезона.
В еще одном лагере по Витебском — «Чайка» ОАО «Витебский завод радиодеталей “Монолит” — в этом году тоже будет четыре смены по 18 дней:
- первая — с 4 по 21 июня,
- вторая — с 25 июня по 12 июля,
- третья — с 16 июля по 2 августа,
- четвертая — с 6 по 23 августа.
Отдых в этом лагере при 100% оплате обойдется в 775,80 рубля для детей 6−10 лет и в 780,30 рубля для детей 11−13 лет.
Из интересного — в рамках смен реализуется программа по экологическому воспитанию детей. Так, ребята изучают разнообразие местной флоры и фауны, птиц и их пение, а также собирают гербарий и наблюдают за муравейником.
Оздоровительный лагерь «Лесной огонек» «Горремавтодора» находится всего лишь в 15 километрах от МКАД. В этом году смен предусмотрено пять:
- первая — с 4 по 18 июня для детей 6−15 лет,
- вторая — с 21 июня по 5 июля для детей 6−15 лет,
- третья — с 9 по 23 июля для детей 8−16 лет,
- четвертая — с 26 июля по 9 августа для детей 6−15 лет.
Пятая смена пройдет с 13 по 27 августа, но, согласно информации на сайте лагеря, она рассчитана на оздоровление спортсменов.
На 10 тысяч детей больше
Петришенко ранее сообщал, что средняя стоимость одной путевки в детский оздоровительный лагерь страны составит в этом году 600 белорусских рублей. Из них 248 рублей компенсирует государство, то есть в среднем путевка, по информации вице-премьера, обойдется родителям примерно в 350 рублей.
Чтобы хоть немного снять финансовую нагрузку с родителей, в текущем году на оздоровление детей в летний период из бюджета выделится более 64 миллионов белорусских рублей.
Ожидается, что в этом году в различных лагерях оздоровятся не менее 393 тысяч детей. Это будет примерно на 10 тысяч детей больше, чем в 2023-м.
Свои двери для детей этим летом откроют около 6 тысяч лагерей различных типов: 4,5 тысячи лагерей с дневным пребыванием и около 1,5 тысячи — с круглосуточным пребыванием. На их подготовку к летней оздоровительной кампании было израсходовано более 30 миллионов рублей.
Как получить путевку и дотацию
За путевками в лагерь и компенсацией на отдых детей работающий родитель должен обратиться в комиссию по оздоровлению по месту работы с заявлением.
Неработающие родители тоже имеют право на получение дотации при приобретении путевки в детский оздоровительный лагерь. Для этого им нужно обратиться к специалистам Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, которое есть в каждом регионе страны.
Что касается размера дотаций на одну путевку, то в этом году он установлен следующим образом:
- в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 15 дней — 248 белорусских рублей,
- в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком на 9 −12 дней — 128 рублей,
- в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком на 9 — 12 дней по профилям: военно-патриотический, труда и отдыха — 131 рубль,
- в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком не менее 15 дней — 104 рубля,
- в оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей сроком не менее 15 дней — 112 рублей,
- в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 15 дней — 275 рублей,
- в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком на 9−12 дней — 146 рублей,
- в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком не менее 15 дней — 117 рублей.
Однако дотации в так называемые частные лагеря, которые работают по собственной инициативе, выделяться не будут. Родителям за них придется платить самостоятельно в полном объеме.
Напомним, что каждый ребенок в возрасте от 6 до 18 лет при получении путевки в лагерь имеет право на дотацию от государства один раз в год, а дети из многодетных семей — дважды в год.