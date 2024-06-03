Трехдневные выходные ожидают жителей Башкирии в июне

Мусульманский праздник Курбан-байрам будет отмечаться в этом году 16 июня. Из-за того, что праздник выпадает на воскресенье, было принято решение перенести его на понедельник, 17 июня. Таким образом, жители Башкирии отдохнут три дня подряд и отработают сокращённую трудовую неделю — с 18 по 21 июня.