Трехдневные выходные ожидают жителей Башкирии в июне

В июне жителей Башкирии ждут сразу два дополнительных выходных дня — в честь празднования Дня России и Курбан-байрама. Об этом напомнили в пресс-службе Минтруда.
Так, 12 июня разделит рабочую неделю на два коротких отрезка — с10 по 11 июня и с 13 по 14 июня.
Мусульманский праздник Курбан-байрам будет отмечаться в этом году 16 июня. Из-за того, что праздник выпадает на воскресенье, было принято решение перенести его на понедельник, 17 июня. Таким образом, жители Башкирии отдохнут три дня подряд и отработают сокращённую трудовую неделю — с 18 по 21 июня.