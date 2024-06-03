Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трехдневные выходные ожидают жителей Башкирии в июне

Жителей Башкирии ждут две короткие рабочие недели.

Источник: Комсомольская правда

В июне жителей Башкирии ждут сразу два дополнительных выходных дня — в честь празднования Дня России и Курбан-байрама. Об этом напомнили в пресс-службе Минтруда.

Так, 12 июня разделит рабочую неделю на два коротких отрезка — с10 по 11 июня и с 13 по 14 июня.

Мусульманский праздник Курбан-байрам будет отмечаться в этом году 16 июня. Из-за того, что праздник выпадает на воскресенье, было принято решение перенести его на понедельник, 17 июня. Таким образом, жители Башкирии отдохнут три дня подряд и отработают сокращённую трудовую неделю — с 18 по 21 июня.

туризм и отдых