Хабаровск побил прошлогодний показатель рождаемости в День города

Напомним, что для участия один из родителей представляет в управление социального развития пакет документов, в том числе свидетельство о рождении малыша или нотариально заверенную справку из роддома. Фамилии всех семей, которые соответствуют предъявляемым требованиям, будут вписаны в специальные билеты, их поместят в конверты, а последние — в прозрачную ёмкость. Главный приз получит та семья, чей конверт достанут первым.