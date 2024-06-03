Хабаровск побил прошлогодний показатель рождаемости в День города

В День города, 31 мая, в Хабаровске на свет появилось 26 младенцев — 12 мальчиков и 14 девочек — что более чем вдвое побило показатель прошлого года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», семьи, чьи дети родились на свет в день рождения краевой столицы стали участниками акции «Расти здоровым, малыш!», которая проводится с 2006 года.
По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, 13 июня в Городском дворце культуры семьям новорожденных будут вручены дипломы и сертификаты на приобретение необходимых принадлежностей на сумму в 25 тысяч рублей. Кроме этого, в торжественной обстановке пройдет розыгрыш главного приза акции — полумиллиона рублей.
Напомним, что для участия один из родителей представляет в управление социального развития пакет документов, в том числе свидетельство о рождении малыша или нотариально заверенную справку из роддома. Фамилии всех семей, которые соответствуют предъявляемым требованиям, будут вписаны в специальные билеты, их поместят в конверты, а последние — в прозрачную ёмкость. Главный приз получит та семья, чей конверт достанут первым.
Отметим, что всего с 2006 по 2023 годы в День рождения города 31 мая родилось 430 детей: 233 мальчика и 197 девочек, в том числе в 2023 году — 12 детей (6 мальчиков и 6 девочек). Наибольшее количество малышей появилось в 2013 году — 33 ребёнка.