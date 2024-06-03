В Кольцово образовались очереди из-за прилета нескольких самолетов с курортов

Из-за этого прилетевшим пассажирам в количестве более 1 тыс. человек пришлось не менее часа стоять в международном терминале для прохождения паспортного контроля и получения багажа. «В связи со смещением авиакомпаниями графиков прилета авиарейсов, следовавших с курортных направлений, в аэропорт практически в одно время прибыло сразу несколько широкофюзеляжных самолетов», — сообщили в аэропорту.