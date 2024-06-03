Первый обязательный экзамен написали девятиклассники Хабаровского края

Продолжительность экзамена по русскому языку 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа состоит из трех частей и включает 13 заданий. Первая часть — сжатое изложение, вторая — задания, требующие проведения различных видов анализа слова, предложения, текста, третья — сочинение-рассуждение по одной из предложенных тем. При выполнении заданий можно пользоваться орфографическим словарем.