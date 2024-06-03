Первый обязательный экзамен написали девятиклассники Хабаровского края

Девятиклассники Хабаровского края написали основной государственный экзамен по русскому языку, всего в крае этот предмет сдавали 12854 выпускника, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства науки и образования Хабаровского края.
— Русский язык и математика являются обязательными предметами для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, — отметили в министерстве образования и науки края.
Продолжительность экзамена по русскому языку 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа состоит из трех частей и включает 13 заданий. Первая часть — сжатое изложение, вторая — задания, требующие проведения различных видов анализа слова, предложения, текста, третья — сочинение-рассуждение по одной из предложенных тем. При выполнении заданий можно пользоваться орфографическим словарем.
Результаты первого экзаменационного дня станут известны не позднее 18 июня. Ознакомиться с ними участники экзамена смогут на региональном портале государственных услуг «Услуги 27».
Следующие экзамены состоятся 6 июня. Девятиклассники выполнят экзаменационные задания по математике.