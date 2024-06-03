Нижегородский боец стал чемпионом России по ММА

Шамиль Гамидов поднялся на высшую ступень чемпионата России по смешанному боевому единоборству (ММА). Об этом сообщает Федерация смешанных боевых единоборств ММА Нижегородской области.
Соревнования с 30 мая по 3 июня проходили в Нижнем Новгороде на арене ФОК «Северная звезда». Шамиль Гамидов выступал в весовой категории 77, 1 кг.
Накануне, 2 июня в финальной схватке боец нижегородской «Школы чемпионов» взял верх над Хамидим Амирмагомедовым из Республики Дагестан.
Чемпионат России по ММА стал отборочным этапом на Всемирные игры дружбы 2024, которые будут проходить в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Шамиль Гамидов будет представлять там сборную России.