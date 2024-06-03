Хот-доги, роллы и шашлыки: что поесть на VK Fest в Красноярске

Как сообщают организаторы, во время проведения VK Fest шефы заведений будут проводить мастер-классы и готовить блюда прямо перед красноярцами. На поляну Татышева привезут дровяной очаг с мангалом, грилем и барбекю, сковороды диаметром более 1 м и пр. Приходите смотреть на необычные блюда от крутых шефов Красноярска.