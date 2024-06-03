Хот-доги, роллы и шашлыки: что поесть на VK Fest в Красноярске

Более шести часов разнообразной программы, блогеры и популярные исполнители заполнят поляны острова. Энергия и эмоции будут нереальные! Восстановить силы и пополнить заряд своей батарейки красноярцы смогут на фуд-кортах от городских заведений. Рассказываем, чем можно будет перекусить на фестивале.
Шашлычки классические и в хлебе, люля-кебаб, бургеры, хрустящие креветки, салаты, закуски, десерты и напитки… вкусно даже это представлять. Такой набор для перекуса предложит гостям VK Fest ресторан доставки «Шматик».
Сочные бургеры и шаурму можно будет попробовать у ребят из GrillGo, а на фуд-корте от «Дымов» для красноярцев приготовят хот-доги, круассаны с ветчиной, мясные чипсы и колбаски пиколини.
Еще один плотный перекус можно будет сделать на площадке Mr. HotDog. Там будут хот-доги «Гринч», пикантный «Чиз», наггетсы и картошка фри, зерновой кофе, молочные шейки, морсы и сырное мороженое.
Ребята из «Вкусного кафе» окунут гостей фестиваля в прошлое, они обещают привезти ностальгические закуски: молочные коктейли с плотной пенкой, хрустящий попкорн, хот-доги на гриле, початки варёной кукурузы и лимонады.
Римская и традиционная пицца, а также роллы будут на площадке заведения «Круть!». Японская кухня будет представлена и доставкой «Ё — суши и роллы», а еще командой «Суши-Рыбы».
Помимо прочего, красноярцы смогут насладиться напитками от кофейни на колесах «Жак-Ив Кусто». Кофейня «Американо» приготовит холодные коктейли, лимонады, кофе, а ещё сочные бургеры и хот-доги на огне.
Программу готовят и 13 заведений ресторанных групп Красноярска, в частности два ресторана из ТОП-10 национальной премии Wheretoeat: Tunguska и 0.75 please.
Также на фестивале будут представлены N'kei, Jil, Mike&Molly, 12 Слоев, Sushi, Please, рестораны «Чешуя» и Hello… Open kitchen от гастрономической экосистемы Bellini, Fresco Asia, Kiko ramen izakaya, Институт гастрономии СФУ.
Как сообщают организаторы, во время проведения VK Fest шефы заведений будут проводить мастер-классы и готовить блюда прямо перед красноярцами. На поляну Татышева привезут дровяной очаг с мангалом, грилем и барбекю, сковороды диаметром более 1 м и пр. Приходите смотреть на необычные блюда от крутых шефов Красноярска.
Помимо этого, на площадке установят корнеры и организуют продажу сибирских блюд этих ресторанных групп.
И это лишь часть тех фуд-кортов, которые развернутся для красноярцев на фестивале VK Fest. Всех не перечислить, так нам будет вкусно!
Добавим, в стоимость билета на фестиваль не входит зона фудкортов. Покупать напитки и еду нужно будет за свой счет.
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