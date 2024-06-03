Рейс Анталья — Ташкент авиакомпании Uzbekistan Airways задержался из-за неготовности воздушного судна. Видео

При этом рейс сначала был перенесен предварительно на 10:30 по времени в Анталье. Затем авиакомпания проинформировала, что в связи с поздним прибытием воздушного судна — только 3 июня, самолет вылетит в Ташкент в 17:00 и прилетит в 23:30.