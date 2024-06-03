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Рейс Анталья — Ташкент авиакомпании Uzbekistan Airways задержался из-за неготовности воздушного судна. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Авиарейс Анталья — Ташкент компании Uzbekistan Airways со вчерашнего дня не может вылететь из турецкого аэропорта. Авиакомпания прокомментировала ситуацию, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В сети сегодня утром распространилось видео, как пассажиры покидают самолет авиакомпании Uzbekistan Airways. Люди жалуются на сильную задержку рейса Анталья — Ташкент. Сообщается также, что некоторым стало плохо.

В авиакомпании сообщили, что рейс задерживается в связи «с проведением технических работ и неготовностью воздушного судна». Все пассажиры размещены в гостинице на время ожидания вылета.

«Специалистами технической службы авиакомпании ведутся все необходимые работы по подготовке резервного воздушного судна к планируемому рейсу», — говорится в сообщении.

При этом рейс сначала был перенесен предварительно на 10:30 по времени в Анталье. Затем авиакомпания проинформировала, что в связи с поздним прибытием воздушного судна — только 3 июня, самолет вылетит в Ташкент в 17:00 и прилетит в 23:30.