Жара и грозы ожидают воронежцев на новой рабочей неделе

На новой рабочей неделе в Воронеже будет жарко. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди и грозы. Прогноз погоды с понедельника, 3 июня, по пятницу, 7 июня, опубликовал Воронежский гидрометцентр.