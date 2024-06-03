Жара и грозы ожидают воронежцев на новой рабочей неделе

На новой рабочей неделе в Воронеже будет жарко. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди и грозы. Прогноз погоды с понедельника, 3 июня, по пятницу, 7 июня, опубликовал Воронежский гидрометцентр.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу и град. Температура воздуха составит +28 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигнуть 12 м/сек.
Ночью вторника, 4 июня, столбики термометров опустятся до +15 градусов. В светлое время суток потеплеет до +31 градуса. Ожидается кратковременный дождь. На смену юго-западному ветру придет западный с пиковой скоростью 13 м/сек.
В ночь на среду температура воздуха составит +16 градусов. В светлое время суток термометры покажут +32 градуса. Ожидается гроза и южный ветер с порывами до 13 м/сек.
Ночью четверга, 6 июня, столбики термометров опустятся до +17 градусов, днем воздух прогреется до +28 градусов. Синоптики прогнозируют дождь. На смену южному ветру вновь придет западный с порывами до 13 м/сек.
В ночь на пятницу снова ожидается +17 градусов. Продолжит идти дождь. В светлое время суток потеплеет до +26 градусов. Осадков не прогнозируют. На смену западному ветру придет северо-западный с пиковой скоростью 12 м/сек.
Подробный прогноз на выходные РИА «Воронеж» опубликует в пятницу, 9 июня.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что июнь 2024 года в столице Черноземья ожидается теплым. Среднемесячная температура воздуха будет на 0,6 градуса выше нормы и составит +19,1 градуса.