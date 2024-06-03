В Перми открылись четыре плоскостные перехватывающие парковки

Стоимость размещения на парковках составляет 20 ₽ за час. Плоскостная перехватывающая парковка представляет собой одноуровневую площадку для временного размещения автотранспорта, оборудованную дорожными знаками и разметкой. В отличие от парковок на проезжей части, перехватывающие парковки рассчитаны на длительное использование: здесь можно оставить машину на весь день, а оплатить только четыре часа — как в дневное, так и в ночное время.