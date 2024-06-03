В Перми открылись четыре плоскостные перехватывающие парковки

Стоимость размещения на парковках составляет 20 ₽ за час. Плоскостная перехватывающая парковка представляет собой одноуровневую площадку для временного размещения автотранспорта, оборудованную дорожными знаками и разметкой. В отличие от парковок на проезжей части, перехватывающие парковки рассчитаны на длительное использование: здесь можно оставить машину на весь день, а оплатить только четыре часа — как в дневное, так и в ночное время.
С 3 июня открылись также две новые внутризональные плоскостные парковки: около здания № 52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова) и с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13. Они также рассчитаны на длительное пребывание автомобиля в зоне парковки.
«Здесь можно оставить машину на весь день — скажем, на десять часов, а заплатить только за шесть. То есть 120 ₽ при цене 20 ₽ в час. Обращаю внимание автомобилистов, что считается время непрерывного использования. Если автомобиль находится на парковке пять часов, затем покидает зону плоскостной парковки и возвращается обратно, отсчет начнется заново и оплата будет почасовой», — рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артеменко.