Стало известно, как пройдет День города в Красноярске

Всего в праздновании Дня города будут задействованы три берега. «Семейный берег» в Кировском районе организуют на набережной за сквером «Энтузиастов», там родители с детьми смогут сами смоделировать ракеты и самолеты. На «Спортивном берегу» на Ярыгинской набережной пройдут открытые тренировки, мастер-классы, игры, также организаторы обещают локацию, связанную с мотоспортом. На Центральной набережной появится «Культурный берег», где для красноярцев организуют творческие выступления и тематические локации.