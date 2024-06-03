Стало известно, как пройдет День города в Красноярске

В первый день (7 июня) в Красноярске пройдут официальные мероприятия. В 10:00 на стеле «Город трудовой доблести» откроется сезон трудовых отрядов главы города. После на площади у администрации Красноярска поднимут флаг города.
В честь Года семьи участниками церемонии поднятия флага в этом году будут золотая семья, которая прожила 50 лет вместе, серебряная семья и молодожены, которые решили объединить свои сердца именно в День города.
Далее в овальном зале главы города пройдет церемония присвоения трем гражданам звания «Почетного гражданина города Красноярска».
В 19:00 на Центральной набережной пройдет концерт, где выступят профессиональные и творческие коллективы: Красноярский духовой оркестр, Красноярский камерный хор и ансамбль танца «Енисейские зори». Большие праздничные выходные ожидают красноярцев 8 и 9 июня.
Наш праздник интегрируется в программу проекта «ЯРкие БЕРЕГА», который мы открыли в эти выходные.
Всего в праздновании Дня города будут задействованы три берега. «Семейный берег» в Кировском районе организуют на набережной за сквером «Энтузиастов», там родители с детьми смогут сами смоделировать ракеты и самолеты. На «Спортивном берегу» на Ярыгинской набережной пройдут открытые тренировки, мастер-классы, игры, также организаторы обещают локацию, связанную с мотоспортом. На Центральной набережной появится «Культурный берег», где для красноярцев организуют творческие выступления и тематические локации.
Красноярцы могут стать не просто зрителями, но и принять активное участие. Будет организовано огромное количество мастер-классов, викторин, игр и конкурсов. На празднике занятия по душе смогут найти для себя и дети, и их родители.
На закрытии (9 июня) в 18:00 на сцене Ярыгинской набережной выступит группа «Народная дружина». Также по просьбам красноярцев на Центральной набережной выступит Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина.
У этого оркестра есть неофициальное народное звание «Смелый оркестр». Так вот, «Смелый оркестр» выступит с концертной программой под названием «Энергия рока», где исполнит хиты роковой музыки на русских народных инструментах.
В этом году фейерверка не будет, опять же, это необязательная часть празднования Дня города. Завершаем мы его фейерверком эмоций и радостных событий, — отметила руководитель главного управления культуры администрации Красноярска.
Красноярские улицы уже начали украшать к празднованию Дня города. Для баннеров и растяжек к дню рождения города ранее разработали визуальное оформление в белых и синих цветах. Один из таких элементов праздничного декора уже можно увидеть на здании администрации Красноярска.
Специалисты предупреждают, что в месте проведения праздничных мероприятий запрещен проезд электросамокатов и запуск дронов.
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