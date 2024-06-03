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Казахстан готовится к стихийным бедствиям

3 и 4 июня в Алматы, Шымкенте и других сейсмически активных регионах Казахстана начались широкомасштабные республиканские командно-штабные учения под названием «Жер-2024». Основная цель учений — повышение готовности служб гражданской защиты к действиям в случае крупных землетрясений, передает El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Источник: МЧС РК

Командный штаб, координирующий учения, находится в Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области. В первый день учений, 3 июня, в 10:00 по местному времени во всех участвующих регионах был дан сигнал «Внимание всем!» с использованием сирено-речевых устройств. Также проведены тренировки по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей.

В учениях участвуют республиканские и региональные службы, а также местные исполнительные органы, которые тренируются в проведении спасательных и аварийно-восстановительных операций. В ходе учений демонстрируются работы по спасению и оказанию первой помощи пострадавшим, функционирование мобильных пунктов приема и палаточных лагерей, а также полевых медицинских госпиталей.

МЧС