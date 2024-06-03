Казахстан готовится к стихийным бедствиям

Командный штаб, координирующий учения, находится в Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области. В первый день учений, 3 июня, в 10:00 по местному времени во всех участвующих регионах был дан сигнал «Внимание всем!» с использованием сирено-речевых устройств. Также проведены тренировки по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей.