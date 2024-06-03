В Воронежской области опубликовали график отключения света на июнь

Без света на восемь часов в рабочее время (с 8.00 до 16.00 или с 9.00 до 17.00) останутся дома в 31 муниципальном образовании. В это время электрики будут заниматься установкой новых проводов, ремонтом либо диагностикой оборудования. Кроме того, проведут работы по опилке деревьев там, где они угрожают упасть на столбы.