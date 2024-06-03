В Воронежской области опубликовали график отключения света на июнь

В июне более 82 тысяч домов Воронежской области останутся без света. График его отключения в июне опубликовали в компании «ТНС энерго Воронеж».
Без света на восемь часов в рабочее время (с 8.00 до 16.00 или с 9.00 до 17.00) останутся дома в 31 муниципальном образовании. В это время электрики будут заниматься установкой новых проводов, ремонтом либо диагностикой оборудования. Кроме того, проведут работы по опилке деревьев там, где они угрожают упасть на столбы.
Полный график отключения можно увидеть после перехода по этой ссылке.