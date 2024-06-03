Кемеровчане считают самой скучной работу охранника и бухгалтера

По данным опроса SuperJob, на первом месте у кемеровчан в списке самых скучных — профессия охранника (15%, среди опрошенных так ответило больше мужчин), на втором — бухгалтеры (10%, среди них больше женщин).
Любой офисный труд считают унылым и тоскливым 8% опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. По 4% людей назвали скучными работу вахтёра и сторожа, ещё по 3% — работу архивариуса и библиотекаря.
В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место по 11% поделили инженеры (за эту профессию голосовали в основном мужчины) и врачи (её указали женщины). В числе инженеров чаще называли строительные специальности, а среди докторов — хирургию.
По 10% горожан считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и учёного. По 6% — учителя и программиста. 2% горожан назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актёра и юриста.