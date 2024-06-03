Кемеровчане считают самой скучной работу охранника и бухгалтера

Любой офисный труд считают унылым и тоскливым 8% опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. По 4% людей назвали скучными работу вахтёра и сторожа, ещё по 3% — работу архивариуса и библиотекаря.