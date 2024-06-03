К чему привел сильный пожар на складе в Новосибирске?

Пожар произошел утром в понедельник, 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Оловозаводская, 47 в Кировском районе Новосибирска поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10:19. Там загорелась кровля склада.