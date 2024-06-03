К чему привел сильный пожар на складе в Новосибирске?

В Новосибирске загорелся склад на улице Оловозаводская. Руководитель службы пожаротушения повысил ранг пожара до 3. Площадь возгорания — 2450 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Подробнее о ЧП — в материале nsk.aif.ru.
Пожар произошел утром в понедельник, 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Оловозаводская, 47 в Кировском районе Новосибирска поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10:19. Там загорелась кровля склада.
«По прибытии из здания склада идет густой черный дым, произошло обрушение конструкций, здание полностью в огне», — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что на первом этаже здания хранятся емкости с горюче-смазочными материалами. На месте происшествия развернули штаб пожаротушения.
«Руководитель службы пожаротушения повысил ранг пожара до 3. Запрошены дополнительные силы на борьбу с огнем. Принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская», — добавили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.
На месте ЧП работал пожарный поезд. Всего на тушении пожара на складе задействованы 66 человек личного состава и 20 единиц пожарной техники.
Огонь на площади 2450 квадратных метров ликвидировали. Сейчас пожарные разбирают и проливают сгоревшие конструкции, чтобы предотвратить случаи повторного возгорания. Также при помощи беспилотника специалисты МЧС обследуют кровлю склада, чтобы выявить скрытые очаги горения.
По факту пожара на складе в Кировском районе прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Кировского района Константин Сергеев.
Установлено, что в результате пожара никто не пострадал. Прокуратура даст оценку соблюдению собственниками помещения и сотрудниками организаций, которые расположены в здании, правил пожарной безопасности.