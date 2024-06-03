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Губернатор Хоценко пообщался с финалистами и победителем конкурса «Лидеры России»

Участники предложили свои проекты по развитию туризма и области сельского хозяйства в регионе.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с победителем и финалистами конкурса «Лидеры России». С главой региона пообщались омич Дмитрий Мишуров, Борис Макаренко из Сочи, Яков Ходос из Донецка и Евгений Чмутов из Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло в рамках реализации программы наставничества.

На встрече обсуждались планы конкурсантов и перспективы реализации их дальнейших планов. Как рассказал Виталий Хоценко, он сам был участником второго потока конкурса «Лидеры России» и со многими участниками продолжает поддерживать дружеские связи.

По словам губернатора, идеи и инициативы, которые предложили участники встречи, очень интересны, и их реализация пойдёт на пользу Омской области. Это и проекты по развитию туризма, и инициативы в области сельского хозяйства.