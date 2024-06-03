С 4 июня горячая вода пропадет в 347 домах Омска

Согласно графику «ОмскРТС», без горячей воды останется часть Левого берега. Всего в перечне под отключение 347 домов на улицах Волгоградская, Фугенфирова, Звездная, Рокоссовского, 2-я Любинская, 3-я Любинская, 2-я Солнечная, Дианова, Лукашевича, Путилова и других. Как указано в плане, водоснабжение отключат, в частности, в микрорайонах № 1, 2, 3, 4, Парковый, Звездный и Солнечный. Полный список улиц, представленный «ОмскРТС», можно посмотреть здесь.