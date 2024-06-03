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Силовики задержали главу «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянова

В его доме проводят обыски.

Источник: Комсомольская правда

Силовики задержали главу «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

— Проводятся обыски по месту жительства, — уточнил источник.

По информации Сибкрай.ru, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Александр Зырянов занимал пост исполняющего обязанности гендиректора АИР с апреля 2017 года. 30 июня 2017 года его назначили гендиректором АИР.

Ранее стало известно о проведении обысков у бывшего начальника потребрынка Виталия Витухина.