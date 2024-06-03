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«Пик придется на глубокую ночь»: завтра вечером Омск накроет страшная магнитная буря

Сильная магнитная буря обрушится на Омск завтра вечером.

Источник: ESA

Сильная магнитная буря обрушится на Омскую область в ночь с 4 на 5 июня. Это следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Магнитная буря в Омске начнется в 21:00 часов 4 июня и продлится до 6:00 часов 5 июня. Пик бури придется на период с 00:00 до 03:00 часов 5 июня.

В дни магнитных бурь недомогание могут почувствовать метеозависимые люди. Специалисты рекомендуют воздержаться от стрессов и физических нагрузок, пить больше воды. Бури также могут сказаться на работе техники и электроприборов.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни жители Омской области смогут увидеть северное сияние.

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