Почему лагеря для детей в Казахстане становятся роскошью?



Ситуация с нехваткой загородных стационарных лагерей ставит перед властями серьёзную капиталоёмкую задачу по строительству новых зданий и сооружений для отдыха детей. Судя по действующим программным документам, в ближайшие годы проблема полностью не решится. В стране принята Дорожная карта по оздоровлению и развитию творческого, интеллектуального потенциала детей на 2024−2026 годы. В ней говорится, что за три года в РК должно быть построено 50 новых объектов организации оздоровления и отдыха. Если планы будут воплощены в реальность, в 2026 году число загородных лагерей увеличится до 232. То есть страна вернется к уровню 2022 года.