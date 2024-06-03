Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске для купания открыли первый пляж

Об этом сообщил глава МЧС Виктор Орлов.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске Бугринский пляж первым открыли для купания.

Об этом в ходе совещания в правительстве 3 июня рассказал глава регионального МЧС Виктор Орлов.

«Необходимо обучить 273 матроса-спасателя, прошу органы местного самоуправления активизировать работу», — отметил он.

За прошедшую неделю в регионе не было ЧП на воде. Сотрудники МЧС организовали более 800 профилактических мероприятий. Они проверили 83 места неорганизованного отдыха у воды в муниципальных образованиях. Все места оборудовали запрещающими знаками.

Ранее мы рассказали, какая погода будет в Новосибирске в начале лета.