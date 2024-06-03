В Новосибирске для купания открыли первый пляж

В Новосибирске Бугринский пляж первым открыли для купания.
Об этом в ходе совещания в правительстве 3 июня рассказал глава регионального МЧС Виктор Орлов.
«Необходимо обучить 273 матроса-спасателя, прошу органы местного самоуправления активизировать работу», — отметил он.
За прошедшую неделю в регионе не было ЧП на воде. Сотрудники МЧС организовали более 800 профилактических мероприятий. Они проверили 83 места неорганизованного отдыха у воды в муниципальных образованиях. Все места оборудовали запрещающими знаками.
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