Более 500 иностранных граждан будут выдворены с территории Приморья

«Принято 280 решений о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Направлено более двух тысяч представлений о запрете въезда иностранцев. По решению судов более 500 граждан других государств выдворены или будут выдворены с территории Приморья», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В полиции подчеркнули, что иностранным гражданам, которые систематически нарушали закон в течение последних трех лет, будет запрещено въезжать в Россию. Эти меры являются частью плана по борьбе с незаконной миграцией в Приморском крае.
Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что граждане могут сообщать о нарушениях миграционного закона, организации нелегальной миграции и других преступлениях по телефону дежурной части полиции Приморского края:
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о новом уголовном деле в Приморском крае, связанном с мигрантами. Граждане из террористических стран покупали отцовство, чтобы попасть на территорию региона.