Более 500 иностранных граждан будут выдворены с территории Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 3 июне, ФедералПресс. С начала этого года полицейские Приморского края выявили более восьми тысяч нарушений со стороны мигрантов. 712 рейдов прошли на строительных объектах и других рабочих местах иностранцев, а также в местах их временного пребывания.