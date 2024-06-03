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Более 500 иностранных граждан будут выдворены с территории Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 3 июне, ФедералПресс. С начала этого года полицейские Приморского края выявили более восьми тысяч нарушений со стороны мигрантов. 712 рейдов прошли на строительных объектах и других рабочих местах иностранцев, а также в местах их временного пребывания.

Источник: РИА "Новости"

«Принято 280 решений о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Направлено более двух тысяч представлений о запрете въезда иностранцев. По решению судов более 500 граждан других государств выдворены или будут выдворены с территории Приморья», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В полиции подчеркнули, что иностранным гражданам, которые систематически нарушали закон в течение последних трех лет, будет запрещено въезжать в Россию. Эти меры являются частью плана по борьбе с незаконной миграцией в Приморском крае.

Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что граждане могут сообщать о нарушениях миграционного закона, организации нелегальной миграции и других преступлениях по телефону дежурной части полиции Приморского края: 8 (423) 249−04−91. Также с жалобой можно обратиться по телефону доверия полиции: 8 (423) 240−10−00.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о новом уголовном деле в Приморском крае, связанном с мигрантами. Граждане из террористических стран покупали отцовство, чтобы попасть на территорию региона.