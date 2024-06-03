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Казанцы смогут бесплатно посетить Нацмузей РТ

Акция пройдет 4 июня.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы и гости города 4 июня смогут бесплатно посетить Национальный музей РТ. Сейчас в учреждении работают выставка «Живая традиция», где представили плиту из разрушенной Голубой мечети в Афганистане, экспозиция «Ваше письмо получено» с коллекцией берестяных грамот XI—XIII вв.еков и другие.

В этот же день будет свободным вход в филиалах Нацмузея РТ, включая Литературный музей Габдуллы Тукая, Музей-квартиру Мусы Джалиля, Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала. Полный перечень и график работы учреждений размещены по ссылке.

В пресс-службе Нацмузея РТ отметили, что экскурсии, мастер-классы и программы оплачиваются по прейскуранту.

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