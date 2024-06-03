Казанцы смогут бесплатно посетить Нацмузей РТ

Казанцы и гости города 4 июня смогут бесплатно посетить Национальный музей РТ. Сейчас в учреждении работают выставка «Живая традиция», где представили плиту из разрушенной Голубой мечети в Афганистане, экспозиция «Ваше письмо получено» с коллекцией берестяных грамот XI—XIII вв. еков и другие.