В Волгоградской области с начала года клещи покусали уже 1047 человек

Только за минувшую неделю в медучреждения области по поводу укусов обратился 151 человек.

Добавим, по состоянию на 3 июня в регионе случаев заболеваний КГЛ (крымская геморрагическая лихорадка), а также ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) не было.