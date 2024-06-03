Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области с начала года клещи покусали уже 1047 человек

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора опубликовало информацию о мониторинге ситуации с распространением тех инфекций, которые передаются через укусы кровососущих насекомых.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства нападению клещей уже подверглись 1047 жителей области, причем 421 из них — ребенок.

По данным ведомства, пострадавших жителей Волгограда — 535, Волжского — 62, Среднеахтубинского района — 41, Урюпинского района — 43, Камышинского района — 36, Светлоярского района — 32.

Только за минувшую неделю в медучреждения области по поводу укусов обратился 151 человек.
Добавим, по состоянию на 3 июня в регионе случаев заболеваний КГЛ (крымская геморрагическая лихорадка), а также ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) не было.

Однако на территории региона регулярно проводятся акарицидные обработки в природных очагах. Жителей просят соблюдать индивидуальные меры защиты. В случае укуса надо обращаться к врачу.

здоровье