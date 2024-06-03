В Волгоградской области с начала года клещи покусали уже 1047 человек

По данным ведомства нападению клещей уже подверглись 1047 жителей области, причем 421 из них — ребенок.
По данным ведомства, пострадавших жителей Волгограда — 535, Волжского — 62, Среднеахтубинского района — 41, Урюпинского района — 43, Камышинского района — 36, Светлоярского района — 32.
Только за минувшую неделю в медучреждения области по поводу укусов обратился 151 человек.
Добавим, по состоянию на 3 июня в регионе случаев заболеваний КГЛ (крымская геморрагическая лихорадка), а также ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) не было.
Однако на территории региона регулярно проводятся акарицидные обработки в природных очагах. Жителей просят соблюдать индивидуальные меры защиты. В случае укуса надо обращаться к врачу.