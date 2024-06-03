Участок улицы Цюрупы в Уфе закроют до 30 июня

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2022 года городская администрация заключила с ООО «Дортрансстрой» госконтракт на первый этап реконструкции Октябрьской революции. Цена договора составила 980,4 млн руб. Согласно техзаданию, подрядчик до конца 2026 года подготовит территорию к строительству, обустроит остановки, установит дорожные знаки, систему видеонаблюдения и светофоры, а также нанесет дорожную разметку.