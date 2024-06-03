Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок улицы Цюрупы в Уфе закроют до 30 июня

В Уфе вводится новое ограничение движения, связанное с реконструкцией улицы Октябрьской революции. Как сообщили в пресс-службе мэрии с полуночи 4 июня до 24:00 30 июня закроют три полосы проезжей части улицы Цюрупы по направлению движения в сторону улицы Заки Валиди (на пересечении Цюрупы и Октябрьской революции).

Источник: РИА "Новости"

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2022 года городская администрация заключила с ООО «Дортрансстрой» госконтракт на первый этап реконструкции Октябрьской революции. Цена договора составила 980,4 млн руб. Согласно техзаданию, подрядчик до конца 2026 года подготовит территорию к строительству, обустроит остановки, установит дорожные знаки, систему видеонаблюдения и светофоры, а также нанесет дорожную разметку.

Контракт на реализацию второго этапа реконструкции был заключен с ООО «Мастер групп». Его стоимость составила 520 млн руб. Согласно техзаданию, компания до ноября 2025 года проведет земляные, демонтажные работы и озеленит территорию, где находится памятник археологии «Древняя Уфимская крепость», а также выполнит охранные мероприятия.