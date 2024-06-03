Омск в июне ждут перебои с газоснабжением

Продолжительность перебоев составит от 8 до 96 часов. Перебои газоснабжения могут происходить в Кировском, Советском и Центральном округах Омска, а также в 11 районах Омской области: Омском, Любинском, Исилькульском, Крутинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Полтавском, Саргатском, Тюкалинском, Шербакульском.