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В Красноярске средняя месячная температура июня ожидается около +15 градусов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В мае средняя месячная температура воздуха составила +11,7ºС, что выше нормы на 1,3ºС.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 69% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: НИА Красноярск

В июне синоптики прогнозируют температуру ниже средних многолетних значений на один градус. В центральных и южных районах края ожидается +15 ºС…+17ºС.

С 4 по 6 июня температура воздуха составит около +15…+20 градусов, однако местами может быть и всего +5 ºС. Также на этой неделе ожидаются заморозки до −3 градусов.

Далее ожидается потепление с повышением температуры воздуха в ночные часы до +13 ºС…+18ºС, днем будет +20ºС …+25ºС.

Приятная погода предварительно ожидается 8 июня, на День города. Днем до +30ºС…+32 ºС.

Во второй и третьей декаде месяца температурный фон прогнозируется около климатических значений. Прогнозом на месяц поделились синоптики с коллегами из Комсомолки.

Также небольшие и умеренные дожди, грозы ожидаются в большинстве дней месяца, сильные дожди ожидаются в период с 7 по 9 июня.