Волгоградцы просят Бастрыкина наказать виновных за срыв строительства СТ к ВолГУ

Жители Советского района Волгограда вновь написали коллективное обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину. На этот раз они просят главного следователя страны наказать виновных за срыв строительства третьей очереди скоростного трамвая от Ельшанки до ВолГУ, которая уже обошлась государству в 400 миллионов рублей. Волгоградцы требуют убрать с дорог маршрутки и автобусы и пустить вместо них СТ.