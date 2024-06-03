Волгоградцы просят Бастрыкина наказать виновных за срыв строительства СТ к ВолГУ

Жители Советского района Волгограда вновь написали коллективное обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину. На этот раз они просят главного следователя страны наказать виновных за срыв строительства третьей очереди скоростного трамвая от Ельшанки до ВолГУ, которая уже обошлась государству в 400 миллионов рублей. Волгоградцы требуют убрать с дорог маршрутки и автобусы и пустить вместо них СТ.
«Строительство 3-ей очереди скоростного подземного трамвая <…> является стратегически необходимым для города, так как позволит освободить улицы города от бесчисленного количества автобусов и маршрутных такси, сократить количество выхлопных газов», — говорится в обращении.
Горожане считают, что Кировский, Советский и Ворошиловский районы Волгограда загромождены автобусами и маршрутками. В итоге растут заторы на дорогах, загазованность улиц и число онкологических заболеваний. Продление СТ позволит не только сократить это негативное воздействие, но и значительно повысить качество жизни.
Письмо Бастрыкину по этому поводу уже не первое. В марте 2023 года в Волгограде уже заводили уголовное дело, которое после благополучно закрыли. Поэтому новое дело горожане просят сразу передать в центральный аппарат СКР.