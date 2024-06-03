Омичи составили топ самых скучных профессий

Портал SuperJob опросил жителей Омска и узнал, какие профессии те считают самыми скучными. В список попали как архивариусы с библиотекарями (их назвали по 2% опрошенных), так и любые профессии, требующие безвылазно сидеть в офисе (10%). Из числа офисных сотрудников отдельно выделили бухгалтеров (13%), однако чемпионом по унылости, по мнению омичей, является профессия охранника. За неё проголосовали 15% опрошенных, а за «родственных» сторожа и вахтёра — по 4%.
Интересно, что мнения полов о том, какая профессия скучнее, разделились. «Мужским» кандидатом стал охранник, а «женским» — бухгалтер.
Кроме того, омичей спросили о том, какую профессию они считают интересной. В этот список попали водители, менеджеры по туризму, актёры, учителя и программисты, а на вершине топа — дизайнеры, тревел-блогеры, космонавты и учёные (по 9%), врачи и инженеры (по 13%).