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Директор воронежской школы уволилась после скандала на ЕГЭ

ВОРОНЕЖ, 3 июня, ФедералПресс. После скандала с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже директор школы приняла решение об увольнении. По информации пресс-службы мэрии города, это связано с выходом на пенсию.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Директор МБОУ Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 11 написала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию», — отметили «Вести Воронеж» в пресс-службе.

Уточняется, что директор школы написала заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее появилась информация о том, что воронежские педагоги перестарались с контролем перед экзаменом. Школьники жаловались на слишком строгие требования: снимать вещи до нижнего белья, отрывать пуговицы, снимать украшения.

Однако, по заявлению Рособрнадзора, факты неправомерных действий проверяющих перед ЕГЭ в одной из школ Воронежа не подтвердились.

образование
скандалы