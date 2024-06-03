Директор воронежской школы уволилась после скандала на ЕГЭ

«Директор МБОУ Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 11 написала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию», — отметили «Вести Воронеж» в пресс-службе.
Уточняется, что директор школы написала заявление об уходе по собственному желанию.
Ранее появилась информация о том, что воронежские педагоги перестарались с контролем перед экзаменом. Школьники жаловались на слишком строгие требования: снимать вещи до нижнего белья, отрывать пуговицы, снимать украшения.
Однако, по заявлению Рособрнадзора, факты неправомерных действий проверяющих перед ЕГЭ в одной из школ Воронежа не подтвердились.