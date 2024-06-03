Гафаров о Вознесенском тракте: дорога жизненно необходима для нашего города

На первую очередь уже потратили 13,5 млрд рублей, для реализации второй потребуется еще 26 млрд.
«Хочу еще раз пояснить, что мы строим эту пятую вылетную магистраль, реализуя решение, которое заложено еще в генплане 1969 года. Уже тогда было понятно, что без этой дороги городу не обойтись. Именно поэтому мы десятилетия держали этот коридор, не давали строительство там, сколько у нас не просили. И поэтому вопрос — строить или не строить не стоит. Это реально жизненно необходимо для нашего города», — отметил он.
Гафаров напомнил, что для реализации второй очереди при содействии Раиса РТ Рустама Минниханова было заключено концессионное соглашение — участок дороги будет строиться на условиях частного государственного партнерства, стоимость оценивается в 26 млрд рублей.
«В связи с этим участок дороги будет платным. Для нас платная дорога в пределах города — это какое-то новшество, но для таких больших крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург, это уже давно реальность».
Помимо самого Вознесенского тракта, также будет построена дорога-дублер, ведущая к улице Глушко. Там же появятся подземные пешеходные переходы и другая дорожная инфраструктура для удобства как водителей, так и пешеходов.
«Я прошу службы не затягивать, в течение недели провести встречу с жителями с участием комитета по транспорту, комитета внешнего благоустройства, администрации района, управления образования, здравоохранения, института пространственного развития и управления архитектуры, чтобы прояснить все вопросы по социально-культурному обустройству и быту, логистике горожанам Нам нужно определить, что требуется на этой территории для улучшения и транспортной ситуации, и ускорения строительства объектов социальной инфраструктуры», — поручил руководитель исполкома.