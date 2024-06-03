Гафаров о Вознесенском тракте: дорога жизненно необходима для нашего города

«Хочу еще раз пояснить, что мы строим эту пятую вылетную магистраль, реализуя решение, которое заложено еще в генплане 1969 года. Уже тогда было понятно, что без этой дороги городу не обойтись. Именно поэтому мы десятилетия держали этот коридор, не давали строительство там, сколько у нас не просили. И поэтому вопрос — строить или не строить не стоит. Это реально жизненно необходимо для нашего города», — отметил он.