До +22° ожидается в Иркутске во вторник, возможен кратковременный дождь

Ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом на северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью +2,+7°, в пониженных формах рельефа 0,-3°, заморозки, в западных и южных районах местами до +12°, днем +18,+23°, при облачной погоде +8,+13°, в северных и верхнеленских районах при малооблачной погоде до +28°.