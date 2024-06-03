До +22° ожидается в Иркутске во вторник, возможен кратковременный дождь

Ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом на северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью +2,+7°, в пониженных формах рельефа 0,-3°, заморозки, в западных и южных районах местами до +12°, днем +18,+23°, при облачной погоде +8,+13°, в северных и верхнеленских районах при малооблачной погоде до +28°.
В Иркутске завтра переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, ветер юго-восточный 3−8 м/с с переходом днем на северо-западный 6−11 м/с, температура ночью +8,+10°, днем +20,+22°.