Лето в Хабаровский край пришло позже обычного

— В первой половине предстоящей недели ожидается погода без осадков, а вот начиная с 6 июня, возможны кратковременные дожди, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Но останется и солнце. Ветер поменялся с северо-восточного на юго-восточный и юго-западный, поэтому ночные температуры подросли. В ближайшие двое суток они будут в пределах +3 …+8 градусов, а во второй половине недели от +8 до +15 градусов. Дневной фон температур сохранится на уровне +21…+23 градусов в начале недели, а затем повысится до + 24…+27 вплоть до выходных.





В Хабаровске также без существенных осадков, 6 и 7 июня возможны кратковременные дожди, ветер южного направления 5−10 метров в секунду. Ночью от +6 до +11, к концу недели и в выходные +13…+14 градусов. Днем воздух начнет прогреваться до + 21…+ 23 в начале недели и до + 24…+27 градусов к концу. — Климатическое лето наступает, когда среднесуточная температура перешагнет рубеж +15 градусов, — объясняет Галина Брынцева. — Обычно это происходит еще 27 мая, но в нынешнем году этого не случилось. Напротив, в этот день температура оказалась ниже нормы на 2−3 градуса, а к концу декады, 29 мая она упала еще ниже, аж на 7 градусов. Только 1 и 2 июня наступило, наконец, настоящее лето. Оно пришло точно по календарю.