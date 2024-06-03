В Новосибирской области из-за заморозков погибли посевы картошки и подсолнечника

В Новосибирской области из-за заморозков погибли посевы подсолнечников и картофеля ранней посадки. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Шинделов.
— В ночь с 29 на 30 мая были заморозки. Повреждение культуры подсолнечников были отмечены в Краснозерском районе. Картофеля ранней посадки — в Ордынском районе, — рассказал Андрей Шинделов.
Сейчас ведется работа с предприятиями. На отдельных территориях проведут мероприятия по подкормке. Это позволит сохранить площади посева.
Заморозки стали не единственным препятствием для посева. Выяснилось, что в мае число осадков в районах, где производят зерно, превысило норму в 2,5 раза. Из-за дождей падал темп посевных работ.