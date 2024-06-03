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В Новосибирской области из-за заморозков погибли посевы картошки и подсолнечника

Также негативное влияние оказали обильные осадки.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области из-за заморозков погибли посевы подсолнечников и картофеля ранней посадки. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Шинделов.

— В ночь с 29 на 30 мая были заморозки. Повреждение культуры подсолнечников были отмечены в Краснозерском районе. Картофеля ранней посадки — в Ордынском районе, — рассказал Андрей Шинделов.

Сейчас ведется работа с предприятиями. На отдельных территориях проведут мероприятия по подкормке. Это позволит сохранить площади посева.

Заморозки стали не единственным препятствием для посева. Выяснилось, что в мае число осадков в районах, где производят зерно, превысило норму в 2,5 раза. Из-за дождей падал темп посевных работ.

сельское хозяйство