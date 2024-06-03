На одном из самых загруженных участков Владивостока начался ремонт дороги

Муниципальная дорожная служба «Содержание Городских Территорий» приступила к дорожным работам в районе ТЦ «Серп и Молот» на Калинина, 275б, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) службы. Специалисты демонтируют бордюры и создают технологические разрывы, чтобы предотвратить скопление воды и подтопления во время дождей.
Работы планируют завершить до конца недели. Сегодня они будут продолжаться до 18.00.
«Просим с понимание относиться к работе дорожников и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении.
Отметим, что из-за проводимых работ автомобилисты с раннего утра угодили в серьёзную пробку. Этот участок и без того был одним из самых загруженных в городе, а теперь водителям придётся ждать ещё дольше.
Напомним, 31 мая во Владивостоке сквозной проезд по улицам Авроровская и Иманская ограничили в связи с капитальным ремонтом дороги и ливнёвок. Перекрытие будет происходить участками, что сделает невозможным проезд напрямую с Пограничной на Комсомольскую с 31 мая по 1 июля.