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В центре Омска сносят деревья

Как узнал «СуперОмск», в понедельник, 3 июня 2024 года, в самом центре Омска происходит вырубка деревьев.

Источник: SuperOmsk.ru

Местный житель сообщил, на углу улиц Почтовая и Стачечная, что неподалеку от остановки «Площадь Ленина», сносят деревья на придомовой территории. Между домом № 4 по улице Почтовая и дорогой по улице Стачечная техника вырубила деревья сирени и другую растительность.

Отметим, судя по публичной кадастровой карте РФ, участок, на котором проходит снос зелени, относится к категории «Земли населенных пунктов», разрешенное использование «Для размещения домов многоэтажной застройки, офисных зданий делового и коммерческого назначения». При этом напротив через дорогу расположена парковка, отмеченная в кадастровой карте.

Причины сноса деревьев неизвестны, как и то, санкционированы ли они и кто проводит работы.

экология