В центре Омска сносят деревья

Местный житель сообщил, на углу улиц Почтовая и Стачечная, что неподалеку от остановки «Площадь Ленина», сносят деревья на придомовой территории. Между домом № 4 по улице Почтовая и дорогой по улице Стачечная техника вырубила деревья сирени и другую растительность.