В центре Омска сносят деревья

Местный житель сообщил, на углу улиц Почтовая и Стачечная, что неподалеку от остановки «Площадь Ленина», сносят деревья на придомовой территории. Между домом № 4 по улице Почтовая и дорогой по улице Стачечная техника вырубила деревья сирени и другую растительность.
Отметим, судя по публичной кадастровой карте РФ, участок, на котором проходит снос зелени, относится к категории «Земли населенных пунктов», разрешенное использование «Для размещения домов многоэтажной застройки, офисных зданий делового и коммерческого назначения». При этом напротив через дорогу расположена парковка, отмеченная в кадастровой карте.
Причины сноса деревьев неизвестны, как и то, санкционированы ли они и кто проводит работы.