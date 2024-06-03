Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске не будут запускать фейерверк на День города

Запуск фейерверка в Красноярске на день города отменяется.

Источник: МК.RU Красноярск

Об этом сообщили в мэрии.

Власти города решили, что в связи с тем, что год не юбилейный, а затраты на салют большие, его не запускать. Поэтому огненное шоу не стали включать в программу.

«396-летие города — не юбилейная дата, поэтому запуска праздничного салюта в программе не будет. Тем более это все-таки дорогостоящая вещь», — цитирует городскую администрацию «Проспект Мира».

Это не первый отмененный в 2024 году фейерверк. Его не было ни в новогодние каникулы, ни первого, ни 9 мая. В День Победы со стадионов были включены лучи прожекторов, которые также впечатлили горожан.

праздники