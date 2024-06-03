В Красноярске не будут запускать фейерверк на День города

Об этом сообщили в мэрии.
Власти города решили, что в связи с тем, что год не юбилейный, а затраты на салют большие, его не запускать. Поэтому огненное шоу не стали включать в программу.
«396-летие города — не юбилейная дата, поэтому запуска праздничного салюта в программе не будет. Тем более это все-таки дорогостоящая вещь», — цитирует городскую администрацию «Проспект Мира».
Это не первый отмененный в 2024 году фейерверк. Его не было ни в новогодние каникулы, ни первого, ни 9 мая. В День Победы со стадионов были включены лучи прожекторов, которые также впечатлили горожан.