На Средний Урал придет долгожданная 30-градусная жара

В Свердловскую область пришла долгожданная жара. 30-градустное тепло задержится в регионе до 9 июня. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Однако жара в области будет сопровождаться осадками. Дожди пройдут на юге, севере и востоке Среднего Урала. На западе вероятны грозы. Отмечается, что это не повлияет на похолодание.
— До южной (юго-западной) части области похолодание не дойдет. Оно будет вытеснено на восток вместе с уходящим на территорию Западной Сибири антициклоном. В ночь на вторник на Средний Урал начнет поступать воздушная масса с высоким влагосодержанием в передней части циклона, расположенного над северо-западом страны, — рассказал Пулин.
В Свердловской области 4 июня потеплеет до +25 градусов. 5 числа воздух прогреется до +27 градусов. 6 июня сохранится +25 градусов. На следующий день похолодает на два градуса. 8 июня прогнозируется +21 градус. 9 июня ожидается до +23 градусов.