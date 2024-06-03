На Средний Урал придет долгожданная 30-градусная жара

— До южной (юго-западной) части области похолодание не дойдет. Оно будет вытеснено на восток вместе с уходящим на территорию Западной Сибири антициклоном. В ночь на вторник на Средний Урал начнет поступать воздушная масса с высоким влагосодержанием в передней части циклона, расположенного над северо-западом страны, — рассказал Пулин.