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На Средний Урал придет долгожданная 30-градусная жара

В Свердловской области летняя жара задержится на неделю.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 73% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область пришла долгожданная жара. 30-градустное тепло задержится в регионе до 9 июня. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Однако жара в области будет сопровождаться осадками. Дожди пройдут на юге, севере и востоке Среднего Урала. На западе вероятны грозы. Отмечается, что это не повлияет на похолодание.

— До южной (юго-западной) части области похолодание не дойдет. Оно будет вытеснено на восток вместе с уходящим на территорию Западной Сибири антициклоном. В ночь на вторник на Средний Урал начнет поступать воздушная масса с высоким влагосодержанием в передней части циклона, расположенного над северо-западом страны, — рассказал Пулин.

В Свердловской области 4 июня потеплеет до +25 градусов. 5 числа воздух прогреется до +27 градусов. 6 июня сохранится +25 градусов. На следующий день похолодает на два градуса. 8 июня прогнозируется +21 градус. 9 июня ожидается до +23 градусов.