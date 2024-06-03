Удельная без метро — глазами «Фонтанки»

Много людей на перроне ждут электричку в сторону Финляндского вокзала. В первых вагонах «Ласточки» в 7:59 народ стоял битком. На кольце трамвая № 9 тоже много пассажиров. Если подошла электричка, в трамвае толпа. Ещё не всем понятно, что да как, спрашивают других пассажиров. В «Озерках» на входе в метро плотно, но не сильнее, чем обычно.