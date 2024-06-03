Колл-центр минздрава Татарстана перешёл на короткий номер

Единый колл-центр здравоохранения Татарстана переходит на работу на коротком номере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
С 1 июня достаточно набрать 0316 при звонке с мобильного устройства. Для стационарных звонков следует использовать номер 8 800 200−03−16.
По данному номеру теперь осуществляются все операции, включая запись на прием к врачу, запись на вакцинацию, запись на диспансеризацию, а также вызов врача на дом. Все звонки бесплатные.
Следует отметить, что все обращения колл-центр принимает круглосуточно.