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Колл-центр минздрава Татарстана перешёл на короткий номер

Осуществлять звонки можно круглосуточно.

Единый колл-центр здравоохранения Татарстана переходит на работу на коротком номере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 июня достаточно набрать 0316 при звонке с мобильного устройства. Для стационарных звонков следует использовать номер 8 800 200−03−16.

По данному номеру теперь осуществляются все операции, включая запись на прием к врачу, запись на вакцинацию, запись на диспансеризацию, а также вызов врача на дом. Все звонки бесплатные.

Следует отметить, что все обращения колл-центр принимает круглосуточно.

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