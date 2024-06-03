Из-за постройки нового курорта в Приморье меняют правила землепользования

В Зарубинском городском поселении Приморского края одобрен новый генеральный план, который предусматривает изменения в правилах использования земель и параметрах застройки. Эти изменения обусловлены планами по созданию круглогодичного морского курорта. Информацию об этом разместил Telegram-канал «Краевого агентства по туризму».
Сообщается, что представители компании «Курорты Приморья» выразили уверенность в том, что к сентябрю будут улажены все вопросы, связанные с землепользованием. Это позволит к концу года завершить разработку и утверждение плана территориального развития курорта. Ожидается, что итоги конкурса на лучший архитектурный проект визуальных концепций курортных объектов будут подведены к концу июня, а в июле будет определен состав объектов и очерёдность их возведения. Презентация градостроительной концепции курорта запланирована на Восточном экономическом форуме ВЭФ-2024.
Курортный комплекс «Приморье» предполагается разместить в Хасанском районе, в живописной бухте Алеут, находящейся в 200 километрах от Владивостока. Зона отдыха будет включать уникальные природные объекты, такие как морской биосферный заповедник, архипелаг Римского-Корсакова, остров Фуругельма и озеро Хасан. Также туристической привлекательностью обладает место, где сходятся границы России, Китая и Северной Кореи.
Курорт займет территорию более 150 гектаров, а длина курортного побережья составит полтора километра. В планах строительство семи гостиниц различной категории и апартаментов общей вместимостью 3,8 тысяч номеров. Ожидается, что курорт сможет принимать до полумиллиона гостей ежегодно, включая иностранных туристов. Комплекс будет включать в себя такие объекты, как аквапарк, школу водных видов спорта, банный комплекс, парк развлечений и многофункциональную арену для проведения различных мероприятий. Предварительная стоимость реализации проекта оценивается в 30 миллиардов рублей.