Из-за постройки нового курорта в Приморье меняют правила землепользования

Сообщается, что представители компании «Курорты Приморья» выразили уверенность в том, что к сентябрю будут улажены все вопросы, связанные с землепользованием. Это позволит к концу года завершить разработку и утверждение плана территориального развития курорта. Ожидается, что итоги конкурса на лучший архитектурный проект визуальных концепций курортных объектов будут подведены к концу июня, а в июле будет определен состав объектов и очерёдность их возведения. Презентация градостроительной концепции курорта запланирована на Восточном экономическом форуме ВЭФ-2024.