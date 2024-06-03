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Сотни нарушений обнаружили в детских лагерях Свердловской области

В Свердловской области в лагерях для детей нашли 375 нарушений. Об этом заявил заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев.

Источник: Reuters

«161 объект имеет нарушение требований пожарной безопасности, а на 10 из них нарушения не устраняются на протяжении двух лет. Основные из них — это несоответствие путей эвакуации и неисправность систем пожаротушения», — поделился Махнев, его слова передает «ФедералПресс».

Кроме того, специалист отметил, что из 161 организации в 129 эксплуатируют противопожарные системы и средства пожаротушения с истекшим сроком годности.

Напомним, в этом году в загородных лагерях смогут отдохнуть более 70 тыс. детей. Около 18 тыс. ребят пройдут оздоровление в санаториях, в походы отправятся столько же школьников. Около 130 тыс. юных уральцев проведут каникулы в дневных лагерях, а свыше 2 тыс. подростков совместят досуг с заработком первых денег в лагерях труда и отдыха.

Ранее Роспотребнадзор подготовил список того, что можно, а что нельзя брать детям в летние лагеря. В список запрещенных предметов попали колюще-режущие предметы, огнеопасные и токсичные вещества, сигареты и алкоголь, петарды, лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты, газовые баллончики и другие средства индивидуальной защиты. Также нельзя давать детям с собой эротическую продукцию, экстремистскую литературу, лекарства, предметы для азартных игр и одежду с агрессивными или нецензурными надписями.