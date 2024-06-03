Сотни нарушений обнаружили в детских лагерях Свердловской области

Ранее Роспотребнадзор подготовил список того, что можно, а что нельзя брать детям в летние лагеря. В список запрещенных предметов попали колюще-режущие предметы, огнеопасные и токсичные вещества, сигареты и алкоголь, петарды, лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты, газовые баллончики и другие средства индивидуальной защиты. Также нельзя давать детям с собой эротическую продукцию, экстремистскую литературу, лекарства, предметы для азартных игр и одежду с агрессивными или нецензурными надписями.