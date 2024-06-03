В Крымском районе археологи обнаружили могильник со 150 захоронениями сарматов

Находка проливает свет на жизнь и культуру сарматов, кочевого племени, населявшего Кубань с IV века до нашей эры до первых веков нашей эры. В могильнике упокоены люди разных возрастов, полов, социального статуса и степени благосостояния. Среди них есть и простые смертные, и знатные воины. Информация об этом опубликована на в социальных сетях ИИМК РАН.



Раскопки уже принесли невероятные находки, отражающие богатство и разнообразие сарматской культуры. В могилах археологи обнаружили железное оружие и доспехи. Бронзовые и золотые украшения, золотые и пастовые бусы, монеты в отличной сохранности, а также керамическую и стеклянную посуду.



«Раскопки Краснодарской археологической экспедицией ИИМК РАН на этом и других памятниках в зоне проектируемого строительства продолжаются. Ожидаются открытия и новые уникальные находки», — говорится в сообщении.



Ранее «Новая Кубань» писала, что археологи из Петербурга обнаружили древние памятники во время раскопок на Кубани.